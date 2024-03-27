Adem Uzun kimdir? BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Adem Uzun kimdir? BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun nereli? Detaylar haberimizdedir…

ADEM UZUN KİMDİR?

Adem Uzun, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.