Adem Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında ve nereli?

Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Adem Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında ve nereli?

ADEM DEMİR KİMDİR?

Adem Demir, 1980 yılında Osmaniye'de doğan bir iş adamıdır. İlköğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, orta öğrenimini Mehmet Akif Ortaokulu'nda tamamlamış, ardından Endüstri Meslek Lisesi'ne devam etmiş ve eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İş hayatına atılarak 22 yıldır ticaret sektöründe faaliyet gösteren Adem Demir, son 6 yıldır AYS Mühendislik Su Arıtma Sistemleri şirketinin sahibidir. Evli ve 5 kız çocuk babasıdır.

Sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Adem Demir, K.Maraşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Osmaniye Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Hayrat Vakfı ve Akçev vakıflarına üyelik, 4-Osmaniye Depremzedeler Yardım Derneği ve Osmaniye Yörük Türkmen Derneği gibi kuruluşlarda görev almaktadır. Adem Demir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayıdır.

ADEM DEMİR ADAY OLDU MU?

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan aday listesini zamanında teslim etmediği gerekçesiyle görevden alındı. Partinin Osmaniye Merkez Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi ile Cevdetiye Belediye Başkanlığı adaylık başvuruları da reddedildi.