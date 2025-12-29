Adana Valisi Köşger, Gastronomi Sultanları Kooperatifi Hizmet Ofisini Açtı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gastronomi Sultanları Üretim ve İşletme Kooperatifi Hizmet Ofisinin açılış törenine katıldı. Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Kooperatif Başkanı Şerife Karakuş ve çok sayıda davetlinin yer aldığı törende, yerel üretimin ekonomiye katkısı ele alındı.

"Kooperatifçilik Yerel Kalkınmanın En Güçlü Halkasıdır"

Açılışta konuşan Vali Köşger, kooperatifçiliğin özellikle kadın istihdamı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Köşger, "Kooperatifçilik; emeğin, bereketin ve yerel kalkınmanın en güçlü halkasıdır. Kadın girişimcilerimizin üretim sahasında özgüvenle yer alması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin temel taşını oluşturuyor" dedi.

Adana Lezzetleri Dünya Markası Olacak

Şehrin gastronomi potansiyelini markalaştırma hedefine dikkat çeken Vali Köşger, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşsiz lezzetlerimizi ve bereketli topraklarımızın ürünlerini birer dünya markasına dönüştürmek, Adana'nın tanıtımı ve ekonomisi için büyük önem arz ediyor. Bu girişim, geleneksel mutfak kültürümüzü modern işletmecilik anlayışıyla taçlandıracak örnek bir adımdır."

Hem Üretim Merkezi Hem Akademi

Vali Köşger, kooperatifin sadece bir satış noktası olmadığını, aynı zamanda bir eğitim ve istihdam kapısı olacağını ifade etti. Devletin bu tür vizyoner projeleri her zaman destekleyeceğini belirten Köşger, açılış kurdelesini kestikten sonra kooperatif bünyesinde üretilen yöresel ürünleri inceleyerek yetkililerden teknik bilgi aldı.