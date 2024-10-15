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Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali girişi ücretli mi?

Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali girişi ücretli mi?
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Adana'da düzenlenecek olan Lezzet Festivali hakkındaki detaylar merak ediliyor. Festivalin ne zaman başlayacağı ve giriş ücretinin olup olmadığı konusu gündeme geliyor.

Adana Lezzet Festivali'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu yıl festival "Kökleriyle Adana" teması ile 8. kez gerçekleşecek. Adana Lezzet Festivali, her yıl Ekim ayında düzenlenen ve Adana'nın ünlü mutfak kültürünü öne çıkaran bir etkinliktir. Bu festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Adana'nın ünlü kebaplarından tatlılarına, zengin mutfak kültürünü deneyimleme fırsatı sunacak. Peki, Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali girişi ücretli mi? Detaylar haberimizde...

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 17-18-19-20 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek.

Adana Lezzet Festivali Ne Zaman? Giriş Ücreti Var mı?

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETLİ Mİ?

Adana Lezzet Festivali girişi ücretsiz olacak.

Adana Lezzet Festivali Ne Zaman? Giriş Ücreti Var mı?

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