Adana Emniyet Müdürü kim oldu? 26 Ocak 2024 yeni Adana Emniyet Müdürü kim?
Resmi Gazetede yeni kararların yayınlanması sonrası yeni atanan emniyet müdürleri görev yerleri neresi merak edildi. İşte Emniyet Müdürü atamaları! 26 Ocak 2024 hangi emniyet müdürü nereye atandı?
2024 yılı yeni atamalar için bekleyiş sona erdi. 26 Ocak Cuma Resmi Gazete yayınlanması ile Emniyet Müdürü atamaları yayınlandı! İşte, yeni emniyet müdürü atama yerleri!
26 Ocak 2024 ADANA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı. Öte yandan 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.
Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alındı.
Cumhurbaşkanı kararıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.
İşte kararlar:
124 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Yalçın Aydın atandı.
124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.