Adana'da okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba günü Adana'da okullar tatil edildi mi, edilecek mi? SON DAKİKA Adana Valiliği açıklaması!

Adana'da okullar tatil mi? Araştırılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi. Bu kapsamda Adana'da okullar tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Adana'da okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba günü Adana'da okullar tatil edildi mi, edilecek mi?

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 17 Ocak Çarşamba tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 117 Ocak Çarşamba tarihinde okullar tatil değildir.

BAKAN YERLİKAYA: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası sosyal medya hesabından yarın ülke genelinde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

METEOROLOJİ 25 İLİMİZİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Adana ve Adana için "turuncu"; Adana, Adana, Adana, Karabük, Adana, Sinop, Adana, Osmaniye, Adana, Adana, Adana, Tokat, Adana, Adana, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulundu.