Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı

Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ocak 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 29 Ocak Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ocak 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 29 Ocak Adana su kesintisi saatleri haberimizde...

ADANA SU KESİNTİSİ

Güncel Adana su kesintileri için ADANA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Halil Umut Meler, Galatasaray'ın penaltısında VAR ile ne konuştu?
img

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
img

İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: 'Yeni bir seçime hazırlanıyoruz'

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.