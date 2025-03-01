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Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Mart Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Mart Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mart 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 2 Mart Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mart 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 2 Mart Adana su kesintisi saatleri haberimizde...

ADANA SU KESİNTİSİ

Güncel Adana su kesintileri için Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Mart Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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