Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim oldu?

Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman ve jüri üyeleri kimler olacağı merak ediliyor. Adana Altın Koza Film Festivali, her yıl Türkiye'nin Adana şehrinde düzenlenen uluslararası film festivalidir. Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kimler? Detaylar haberimizdedir...

ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN 2024?

Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Ceylan üstlenecek.

ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYESİ KİM?

Adana'da düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı olarak Nuri Bilge Ceylan seçildi. Festivalde bu yılki Onur Ödülleri ise Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verilecek.