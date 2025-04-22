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Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hizbullah hükümlüsü Abdullah Önen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdıktan sonra açık cezaevine alındığı iddialarını yalanladı. Geçişin yasal düzenlemelere uygun yapıldığını belirten Bakan Tunç, haberi yapan kişi hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Batman'da Hizbullah hücresini yönetme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Abdullah Önen'in yeniden yargılanmak için AYM'ye yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığı ve sonrasında açık cezaevine alındığı öne sürüldü.

BAKAN TUNÇ: CEZASININ İNFAZI DEVAM ETMEKTEDİR

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. Adı geçen hükümlü, aldığı mahkûmiyet kararının infazı için 18.07.1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiş olup, ilgili hükümlünün açık ceza infaz kurumunda cezasının infazı devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"MEKTUP İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamasının devamında "Hükümlünün ceza infaz süreci, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmektedir" diyen Bakan Tunç, "Mektup yazdığı için açık cezaevine geçtiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili olarak TCK 217/A Maddesi gereğince 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

İşte Bakan Tunç'un o paylaşımı;

Adalet Bakanı Tunç, 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasını yalanladı

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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