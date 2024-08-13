Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ve Muğla'daki bir otelin tüm odalarını kapattığı öğrenildi. Birçok kişi Acun Ilıcalı'nın daha önce kaç kez evlendiğini ve kaç kızı olduğunu merak ediyor. Peki, Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun'un kaç kızı var?

ACUN ILICALI KAÇ KERE EVLEDİ?

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı'nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz'laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi. Acun Ilıcalı son olarak 2017'de Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı var.

ACUN EVLENİYOR MU?

Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor.