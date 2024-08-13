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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor?

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Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın evlilik yolunda olduğu iddiaları gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olan Ayça Çağla Altunkaya ile ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor? Peki, Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu?

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir...

ACUN ILICALI İLE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA EVLENİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl 25 yaşına giren Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti. Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını, "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." sözleriyle kutlamıştı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı ise uzun süre konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı'nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz'laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi. Acun Ilıcalı son olarak 2017'de Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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