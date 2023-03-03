AÖL sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Açık öğretim lisesi sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav tarihi ne zaman? 2023 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve online mı?

Açık Lise kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri 3 Nisan gününe kadar uzatıldı. Kayıt yenileme işlemleri devam ederken AÖL sınav tarihleri gündeme geldi. Öğrencilerin gözleri Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? sorusunu araştırılıyor. Peki, Açık öğretim lisesi sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav tarihi ne zaman? 2023 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve online mı? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

Henüz 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavlar Nisan ayı sonrası yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştiriyordu. Pandemi sonrası ise Açık Lise sınavları online olarak yapılmaya başlandı.

Geçtiğimiz dönem Aralık ayında yapılan online sınavlarda kopya çektiği anlaşılan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Öğrenim çağı dışında olan öğrenciler hariç, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na kabul edilmeyecek.

2. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı sınav takviminin duyurulması ile birlikte belli olacak.