Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 AÖL kayıt takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yönetilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi, binlerce öğrencinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin dikkatleri yeni dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri üzerine yoğunlaştı. Açık Öğretim Lisesi kayıtları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Önceki yıllarda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri genellikle Ağustos sonu ile Eylül ortası arasında gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda, 2025-2026 eğitim yılı AÖL kayıtlarının da Ağustos'un son haftasında başlayıp Eylül ayı boyunca devam etmesi bekleniyor. Kesin tarihler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarıyla duyurulacak.

2025 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİKAYITLARI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt süreçleri, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre gerçekleştiriliyor. İlk defa AÖL'ye kayıt olacak öğrenciler ile kayıt yenileme yapacak adaylar için süreçler farklı aşamalardan oluşuyor. İlk kayıt yaptırmak isteyenler, Halk Eğitim Merkezleri (HEM) veya Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME İŞEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme süreci ise aktif öğrenci statüsündeki adaylar için geçerli. Bu öğrenciler, öncelikle sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra e-Okul ve AÖL sistemleri üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİKAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt işlemleri sırasında adaylardan bazı belgeler talep edilmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin yanlarında mutlaka kimlik belgesi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler, kayıt sürecinin sorunsuz ilerlemesi için önem taşımaktadır.