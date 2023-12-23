AÖL 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüz olarak gerçekleştirilecek. Bu nedenle Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, bu kapsamda adaylar tarafından aktif olarak internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları hangi tarihte, nereden öğrenilir?

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ocak 2024 itibariyle adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak sınav sonuç bilgilerine erişim sağlayabilecekleri platformlar mevcuttur. Açık öğretim liseleri için giriş yapılacak olan adres https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx, Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Bu platformlar, öğrencilere kişisel bilgileri aracılığıyla sınav sonuçlarını görüntüleme imkanı sunmaktadır. Adaylar, belirtilen tarih itibariyle bu adreslere girerek sınav performansları hakkında detaylı bilgi alabilirler.

AÇIK LİSE SINAV CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavdaki sorular ve ilgili cevap anahtarları, 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişilebilir hale getirilecektir. Bu tarihten itibaren adaylar, söz konusu internet adreslerini ziyaret ederek sınavdaki sorulara ve doğru cevap anahtarlarına ulaşabileceklerdir.