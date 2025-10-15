Abdullah Kiğılı ne açıklama yaptı? 6 ay sonra mağazalarda kıyafet kalmayacak mı?

Türkiye'nin hazır giyim sektöründe yaşanan krizler derinleşiyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'dan sektörün geleceğine dair çarpıcı uyarılar geldi. Önümüzdeki 6 ay içinde üretimin durma noktasına gelebileceği ve mağazalarda kıyafet bulmanın zorlaşabileceği belirtiliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ABDULLAH KİĞILI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Abdullah Kiğılı, Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı açıklamada, devletin hazır giyim ve tekstil sektörünü yeterince desteklemediğini, bunun da sektörde büyük sorunlara yol açtığını vurguladı.

Özellikle Anadolu'daki fabrikaların kapanmaya başladığını ve üretimin giderek yurtdışına, özellikle Mısır'a kaydığını ifade etti. Kiğılı, önümüzdeki 6 ay içinde üretimin durma tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi ve sektörün geleceği için endişelerini dile getirdi. Ayrıca, sektördeki tüm paydaşların bir araya gelerek bu duruma çözüm bulması gerektiğinin altını çizdi.

6 AY SONRA MAĞAZALARDA KIYAFET KALMAYACAK MI?

Kiğılı'nın açıklamalarına göre, üretimin durması durumunda mağazalarda kıyafet tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanacak. Üretimin büyük ölçüde yurtdışına kayması, özellikle Türkiye'deki hazır giyim ürünlerinin sayısının azalmasına neden olacak. Bu da kısa vadede mağazalarda ürün bulunabilirliğinin azalacağı anlamına geliyor.

Eğer bu kriz devam eder ve yerel üretim durursa, mağazalar stoklarını yenilemekte zorlanacak ve tüketiciler için ürün çeşitliliği kısıtlanacak. Kiğılı, AVM'lerin sektördeki önemine de değinerek, mağazaların kapanmaması için mücadele ettiğini ve perakendeciler ile AVM'lerin birlikte hareket etmesinin kritik olduğunu belirtti.

Kısaca, üretimin durması durumunda mağazalarda kıyafet bulunması zorlaşacak ve bu, sektör için ciddi bir tehlike oluşturacak.

ABDULLAH KİĞILI KİMDİR?

Abdullah Kiğılı, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olup, özellikle erkek giyim sektöründe yarattığı Kiğılı markasıyla tanınmaktadır. 1943 yılında Malatya'da doğan Kiğılı, genç yaşta ticaret hayatına atılmış ve babasının Sultan Hamam'daki kumaş dükkânında çalışarak iş dünyasına ilk adımını atmıştır.

1965 yılında Kiğılı markasıyla gömlek üretimine başlayarak kendi işini kurmuş, ilerleyen yıllarda pantolon, takım elbise ve palto üretimine geçmiştir. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyüyen markasıyla iş dünyasında önemli bir yer edinmiştir. İş insanı kimliğinin yanı sıra, spor yöneticiliği geçmişi de olan Abdullah Kiğılı, kısa süreliğine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ve uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.

ABDULLAH KİĞILI'NIN KARİYERİ

Abdullah Kiğılı'nın kariyeri, henüz lise yıllarında babasının kumaş dükkânında çalışmaya başlamasıyla şekillenmiştir. 1965 yılında Kiğılı markasını kurarak gömlek üretimiyle tekstil sektörüne girmiştir. 1969'da İstiklal Caddesi'nde ilk mağazasını açmış, ardından Altınyıldız kumaşlarının sahibi Osman Boyner'in davetiyle Beymen Beyoğlu'na ortak olmuştur.

1980 yılında Kiğılı Konfeksiyon Fabrikası'nı kurarak üretimi sanayi ölçeğine taşımış, ürünlerini hem yurt içinde bayiler aracılığıyla hem de yurt dışında mağazalarla satmaya başlamıştır.

Sadece tekstil sektöründe değil, spor yöneticiliği alanında da aktif olan Abdullah Kiğılı, 1997 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış, 1998 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanvekilliği ve Fenerium mağazalarından sorumlu yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca İstanbulspor, Güreş Federasyonu ve Kayak Federasyonu'nda da çeşitli görevler almıştır.