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Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli?

Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli?
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FETÖ üyesi Abdullah Aymaz hakkında merak edilenler araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan Abdullah Aymaz kimdir? İşte detaylar!

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, örgütün ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Ayaz arasındaki kavga hız kazanırken, diğer isimler de bu iki taraf arasında safını belirledi. Vatandaşlar, FETÖ'cü Abdullah Aymaz'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli?

ABDULLAH AYMAZ KİMDİR?

Kütahya'nın Emet ilçesinin Hacımahmut köyünde 1949'ta doğan Abdullah Aymaz, ilkokulu Hacımahmut köyünde okudu. İzmir İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu yıllarda Gurbet dergisinde yazıları yayımlanmıştır. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olup Tire ve İzmir'de öğretmenlik görevinde bulunmuştur. Özel vakıf idareciliği ve eğitim hizmetleri de yapmıştır. 1978'de yayın hayatına giren Sızıntı dergisinde yazılar kaleme almıştır. Gazetecilik hayatına 1988'de Zaman gazetesinde başlamıştır. Zaman gazetesinin ilk taşra temsilciliğinin Konya'da açılmasında öncülük etmiştir.

Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli?

Mart 1988 ile Haziran 1992 tarihleri arasında gazetenin yayın yönetmenliğini yapmıştır. Daha sonra aynı gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcılğı görevinde de bulunmuştur. Halen Zaman Gazetesi'de köşe yazıları yazmaktadır. Safvet Senih, Hüseyin Bayram ve İsmail Yediler müstear adları ile yayımlanmış yazı ve kitapları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almakta, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) yöneticisi olmakla suçlanmaktadır.

Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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