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Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli?

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AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli?

Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan nereli? Detaylar haberimizdedir…

ABDULKADİR AYDOĞAN KİMDİR?

1974 yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğmuştur. Uzun yıllar boyunca AK Parti teşkilatlarında çeşitli görevler üstlenen Aydoğan, son iki dönemdir AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis üyeliği görevini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini yapan Aydoğan, aynı zamanda GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye RUGBY Federasyonu Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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