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ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak?

ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak?
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ABD Başkanlık seçimi, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ve bu süreç, ülke genelinde büyük bir heyecan yaratıyor. Oy verme işlemleri, yerel saatle sabah erken saatlerde başlayacak ve akşam 8-9 civarında sona erecek. Peki, ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? İşte detaylar!

ABD seçimleri için oy kullanma süreci bugün başlıyor. Sandıklara gidecek olan vatandaşlar, ABD Başkanını seçecek. Donald Trump ve Kamala Harris arasında süren çekişmeli süreç yakın zamanda son bulacak. Birçok kişi seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMİN KAZANDIĞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2024 ABD başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Bu gün, seçmenler öncelikle Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump için oy kullanacaklar. Seçim gecesi ilk sonuçlar genellikle rapor edilmeye başlansa da, kazananın ilan edilmesi daha uzun sürebiliyor. Örneğin, 2020 seçiminde nihai kazanan birkaç gün sonra açıklanmıştı.

ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak?

ANKETLERDE TRUMP ÖNDE

Seçim günü oy kullanma işlemi yerel saatle sabah saatlerinde başlayacak ve akşam 8-9 civarında sona erecek. Erken oy verme döneminde ise milyonlarca seçmen oylarını şimdiden kullandı. Ülke çapındaki ulusal anketlerde, Harris ve Trump'ın her biri yaklaşık %47'lik desteğe sahip, bu da yarışın çok sıkı geçeceğini gösteriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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