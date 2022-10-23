(ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde...) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

23 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?...) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 23 EKİM PAZAR 50 BİN LİRALIK SORUSU

ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?

A-) Anayasa kitabı

B-) Tabela

C-) Terazi

D-) Hiçbir şey