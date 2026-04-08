Haberler

ABD-İsrail-İran hattında kritik gelişme: 15 günlük ateşkes

ABD-İsrail-İran hattında kritik gelişme: 15 günlük ateşkes Haber Videosunu İzle
ABD-İsrail-İran hattında kritik gelişme: 15 günlük ateşkes
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İsrail ve İran arasında 15 günlük ateşkes sağlandığı iddiası gündeme geldi. Ateşkesin Hürmüz Boğazı’nın açık kalması şartına bağlandığı belirtilirken, İran zafer ilan etti. Ancak İsrail’in saldırılarının sürebileceği ve sürecin kalıcılığının müzakerelere bağlı olduğu ifade ediliyor.

ATEŞKES İÇİN ŞARTLAR VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD, İsrail ve İran arasında sağlandığı iddia edilen 15 günlük ateşkese ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Sural’ın aktardığı bilgilere göre, ABD tarafı ateşkesi belirli şartlara bağlarken, özellikle Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın derhal ve tamamen açılması şartı ile ateşkesi kabul etti” ifadeleriyle sürecin temel koşuluna dikkat çeken Sural, ateşkes açıklamasının ardından İran’ın zafer ilan ettiğini belirtti. Öte yandan son dönemde ABD cephesinden İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik açıklamaların azalması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

GERİLİM SÜRÜYOR: SALDIRILAR VE STRATEJİK KOZLAR

Ateşkes iddialarına rağmen bölgedeki tansiyonun tamamen düşmediğine işaret eden Sural, İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürebileceğini ifade etti. Bu durum, ateşkesin kalıcılığı konusunda soru işaretlerini artırıyor.

İran’ın elindeki en önemli kozun Hürmüz Boğazı olduğunu vurgulayan Sural, bu stratejik geçiş noktasının küresel enerji dengeleri açısından kritik rol oynadığını belirtti. Taraflar arasında yürütülecek müzakerelerin sonucuna göre ateşkes süresinin uzatılmasının mümkün olabileceğini dile getiren Sural, diplomatik sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dilşad Özcan
Haberler.com
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü, 7 yaralı

Tır ile minibüs çarpıştı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil

Trump'tan İsrail'in vahşetini körükleyecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap