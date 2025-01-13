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ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir?

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ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'ta haftalardır süren büyük orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, 16 kişi ise kayıp. Uçaktan çekilen bir görüntü, felaketin boyutunu ortaya koydu. Peki, Los Angeles'taki yangında son durum nedir?

Los Angeles'taki yangında son durum nedir ve Amerika'daki yangın devam ediyor mu soruları gündeme geliyor. Palisades, Eaton ve Sunset gibi bölgelerde etkisini artıran yangınlar, yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını güçleştirirken, "ABD Los Angeles yangını neden başladı, neden söndürülemiyor?" soruları kamuoyunda sıkça tartışılıyor.

ABD'DE YANGIN SÖNDÜ MÜ?

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'daki yangında son durum nedir?

LOS ANGELES'TAKİ YANGINDA SON DURUM NEDİR?

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24'e yükseldi.

Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Palisades Yangını'nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti.

ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'daki yangında son durum nedir?

Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan 6 gündür devam eden orman yangınları seyir halindeki bir uçaktan cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şehrin tamamının alev alev yandığı net bir şekilde görülürken video yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'daki yangında son durum nedir?

ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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