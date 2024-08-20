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A sınıf ehliyet nedir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyeti kimler alabilir?

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A sınıf ehliyet nedir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyeti kimler alabilir? A sınıfı ehliyet ve A2 sınıfı ehliyetin ne olduğu, kimlerin alabileceği ve hangi araçları kullanabileceği konularında bilgi verilmektedir. A sınıfı ehliyet nedir, A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır ve kimler alabilir sorularının yanıtlarını içerir.

A sınıfı ve A2 sınıfı ehliyet, motorlu araçlar için verilen sürücü belgeleri arasında yer almaktadır. Ehliyet almak isteyen birçok kişi, ehliyet sınıflarının neler olduğunu ve bu sınıfların hangi araçları kapsadığını merak ediyor. Özellikle motosiklet tutkunları için önemli olan A2 ehliyet, hangi araçları kullanma yetkisi verdiğiyle sıklıkla araştırılıyor. Peki, A sınıfı ehliyet nedir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçlar için geçerli? A2 sınıfı ehliyeti kimler alabilir? Tüm detaylar haberimizde…

A SINIFI EHLİYET NEDİR?

A sınıfı ehliyet, motorlu iki tekerlekli araçları (motosiklet) ve üç tekerlekli araçları kullanma yetkisi veren bir ehliyet türüdür. A sınıfı ehliyeti ile silindir hacmi ve motor gücüne bakılmaksızın tüm motosikletleri kullanabilirsiniz. Bu ehliyete sahip olabilmek için en az 24 yaşında olmanız gerekmektedir. Ancak, en az iki yıllık A2 sınıfı ehliyeti olanlar için bu yaş sınırı 20'ye düşmektedir.

A sınıf ehliyet nedir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyeti kimler alabilir?

A2 SINIFI EHLİYETİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

A2 sınıfı ehliyet ile 35 kW gücünü geçmeyen motosikletler (maksimum silindir hacmi 125 cc) kullanılabilir. Bu tür motosikletler genellikle orta güçteki ve şehir içi kullanımına uygun modellerdir. A2 sınıfı ehliyeti olanlar, üç tekerlekli motosikletler de kullanabilir, ancak motor gücü 15 kW'ı aşmamalıdır.

A sınıf ehliyet nedir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyeti kimler alabilir?

A2 SINIFI EHLİYETİ KİMLER ALABİLİR?

A2 sınıfı ehliyet alabilmek için minimum yaş sınırı 18'dir. Sürücü adaylarının bu ehliyeti alabilmeleri için belirlenen teorik ve pratik sürüş eğitimlerini tamamlamaları ve sınavları başarıyla geçmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

A sınıfı ehliyet Gündem Otomobil Eğitim Haberler

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