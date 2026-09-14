9 aydır aranan kız çocuğu eski öğretmeninin evinden çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde kayıp bir kız çocuğunun bulunmasıyla sonuçlanan olay, ailesinin eski öğretmene yönelik ağır suçlamaları nedeniyle tartışma yarattı.

17 yaşındaki kız çocuğu, geçen yıl 2 Aralık'ta Columbus'ta kaldığı kriz merkezinden kaçtıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi, çocuğun iki yıl önce okulda tanıştığı eski fen bilgisi öğretmeni Jobe Binkley'nin yanında olabileceğinden şüphelendi.

AİLE DEFALARCA AYNI ADRESİ İŞARET ETTİ

Kız çocuğunun üvey kız kardeşinin annesi Chelsi Warner, aile olarak kayıp ihbarının ardından polise defalarca Binkley'nin evini kontrol etmeleri gerektiğini söylediklerini anlattı.

Warner, çocuğun annesiyle sorunlu bir ilişkisi olduğunu ve Binkley'nin bu durumdan yararlandığını ileri sürdü. Aile ayrıca kız çocuğunun Binkley'nin evinde silahlarla çekilmiş fotoğraflarını da polise teslim ettiklerini öne sürdü.

Warner, çocuğun kendisine ebeveyn figürü aradığı bir dönemde Binkley tarafından manipüle edildiğini savunarak, yaşadıklarının farkında olmadığını iddia etti.

"YETERLİ DELİL YOK" YANITI ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Ailenin iddiasına göre, yetkililere fotoğraflar ve Binkley hakkındaki geçmiş suçlamalar aktarılmasına rağmen kendilerine harekete geçmek için yeterli delil bulunmadığı söylendi.

Warner, Binkley'nin geçmişte başka öğrencilerle de uygunsuz ilişkiler kurduğu yönünde suçlamalar bulunduğunu belirterek yetkililerin daha erken müdahale etmemesine tepki gösterdi.

POLİSİN EVE GİRMESİNE İKİ KEZ İZİN VERMEDİ

Springfield City School District'te daha önce fen bilgisi öğretmenliği yapan Binkley'nin, kız çocuğunun arandığı süreçte polis ekiplerinin evine girmesine iki kez izin vermediği belirtildi.

Arama çalışmaları aylarca devam ederken ABD Marshals bünyesindeki özel görev gücü 21 Ağustos'ta eve girdi. Yaklaşık 9 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu, evin içinde sağ olarak bulundu.

ESKİ ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

48 yaşındaki Binkley, çocuğun bulunmasının ardından gözaltına alındı ve hakkında birinci derece kabahat kapsamında velayet hakkına müdahale suçlaması yöneltildi.

Daha sonra kefaletle serbest bırakılan Binkley, hakkındaki suçlamayı reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Davaya bakan savcı ise kız çocuğunun iş birliği olmadan Binkley hakkında daha ağır bir suçlama yöneltilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE AYNI EVE KAÇMIŞ

Ailenin açıklamalarına göre kız çocuğu daha önce de evden kaçarak Binkley'nin yanına gitmişti. Geçen yıl kasım ayında kaybolan çocuğun birkaç gün sonra Binkley'nin yanında kaldığı tespit edilmişti.

Binkley'nin öğretmenlik geçmişi de yeniden gündeme geldi. Eski öğretmenin Kasım 2014 ve Ocak 2015'te idari izne çıkarıldığı, Şubat 2015'te ise teknoloji politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle okul yönetimi tarafından işten çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com