80'lerin Ergun Plak'ıydı: Serhat Kılıç'ın unutulmaz karakteri yeniden gündemde

İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın kariyerindeki en unutulmaz rollerden biri olan Ergun Plak karakteri, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Kılıç, Seksenler dizisinde mahallenin plakçısı Ergun'a hayat vererek özellikle 80'li yılların ruhunu ekrana taşıyan karakterlerden biri olmuştu.

80'Lİ YILLARIN PLAKÇISIYDI

2012 yılında ekranlara gelen Seksenler dizisinde Ergun Plak karakterini canlandıran Serhat Kılıç, mahallenin aranan plakçısı olarak izleyicinin karşısına çıktı. Karakter, dizinin nostaljik atmosferinin en dikkat çeken parçalarından biri haline geldi. Kılıç'ın performansı kısa sürede izleyicinin beğenisini kazandı.

“DÜKKANSIZ BİR ERGUN PLAK DÜŞÜNÜLEMEZ”

Kılıç, 2016 yılında Seksenler dizisinden ayrılacağını açıklarken Ergun Plak karakteriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Karakterin hikayesinin sona erdiğini belirten oyuncu, “Dükkansız bir Ergun Plak da düşünülemez” diyerek rolüyle kurduğu bağı anlatmıştı.

Kılıç aynı açıklamasında Seksenler'i çok sevdiğini belirterek, “80'li yıllarda çok vefalıydık zaten” ifadelerini kullanmıştı.

“ERGUN PLAK”LA ÖDÜLE DE LAYIK GÖRÜLDÜ

Serhat Kılıç'ın Ergun Plak performansı yalnızca izleyicinin ilgisini çekmekle kalmadı. Kılıç, 2012-2013 Haliç Üniversitesi “Yılın En'leri” ödüllerinde En Sevilen Dizi Karakteri kategorisinde Ergun Plak rolüyle ödüle layık görüldü.

TİYATRODAN EKRANLARA UZANAN KARİYER

Kılıç'ın kariyeri yalnızca televizyon dizileriyle sınırlı değildi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, tiyatro sahnelerinde başlayan kariyerini sinema ve televizyon projeleriyle sürdürdü. Ezel, Hatırla Sevgili, Benim Annem Bir Melek, Söz ve Maraşlı gibi yapımlarda da rol aldı. Özellikle Söz dizisindeki Çolak karakteriyle farklı bir oyunculuk performansı sergiledi.

ERGUN PLAK'TAN ÇOLAK'A

Serhat Kılıç, yıllar içinde birbirinden oldukça farklı karakterlere hayat verdi. Seksenler'de mahallenin plakçısı Ergun Plak ile nostaljik ve komedi ağırlıklı bir karaktere hayat veren oyuncu, daha sonra Söz dizisinde Çolak karakteriyle sert ve karanlık bir rolle izleyici karşısına çıktı. Bu farklı karakterler, Kılıç'ın oyunculuk yelpazesini de ortaya koydu.

GERİDE UNUTULMAZ KARAKTERLER BIRAKTI

Tiyatro, sinema ve televizyon çalışmalarını yıllar boyunca sürdüren Serhat Kılıç, özellikle Ergun Plak karakteriyle bir dönemin televizyon hafızasında kendine kalıcı bir yer edindi. Ölümünün ardından oyuncunun canlandırdığı karakterler ve kariyerindeki önemli dönemeçler yeniden hatırlanmaya başladı