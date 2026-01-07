Haberler

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş
Sosyal medyada itiraf sayfasına yazan bir kullanıcı, eşinin nişanlıyken kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini anlattı. Yaşadığı şok nedeniyle "Susmalı mıyım, tek seferlik bir şeyse yuvamı yıkmaya değer mi?" diyerek takipçilerden tavsiye istedi.

  • Bir kullanıcı, eşinin nişanlı oldukları dönemde başka kişilerle birlikte olduğunu ve kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini sosyal medyada paylaştı.
  • Kullanıcı, eşinin geçmişte bir kampta başka kişilerle birlikte olduğunu yeni öğrendiğini belirtti.
  • Sosyal medyada paylaşılan bu itiraf, bazı kullanıcıların konunun konuşulması gerektiğini savunmasına, bazılarının ise geçmişin gündeme getirilmesinin aile düzenini bozabileceğini öne sürmesine neden oldu.

Sosyal medyada bir itiraf sayfasına yazan bir kullanıcı, eşinin geçmişte kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini belirterek yaşadığı şoku anlattı. Paylaşımda "Susmalı mıyım, yuva yıkmaya değer mi?" sorusunu yönelten kullanıcı, gelen yorumlarla yeniden gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İTİRAF

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf gönderisi kısa sürede dikkat çekti. İddiaya göre bir kullanıcı, eşiyle nişanlı oldukları döneme ilişkin öğrendiği bir detay nedeniyle ciddi bir güven sarsılması yaşadığını ifade etti.

"YILLAR SONRA ÖĞRENDİM" DEDİ

Paylaşımında, eşinin geçmişte arkadaşlarıyla gittiğini düşündüğü bir kampta başka kişilerle birlikte olduğunu ve kendisini aldattığını yeni öğrendiğini belirten kullanıcı, bu durumun kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Kullanıcı, bir yandan bunun geçmişte yaşanmış tek seferlik bir hata olabileceğini düşündüğünü, diğer yandan ise "acaba tekrar etti mi?" sorusunun aklını kurcaladığını belirtti. Eşinin şu an çocuklarıyla ilgilendiğini ifade eden kullanıcı, yaşadığı duygusal yükü dile getirerek takipçilerden görüş istedi.

İşte gündem olan o mesaj;

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gönderi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar konunun mutlaka konuşulması gerektiğini savunurken, bazıları ise geçmişin tekrar gündeme getirilmesinin aile düzenini bozabileceğini öne sürdü.

