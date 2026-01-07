8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş
Sosyal medyada itiraf sayfasına yazan bir kullanıcı, eşinin nişanlıyken kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini anlattı. Yaşadığı şok nedeniyle "Susmalı mıyım, tek seferlik bir şeyse yuvamı yıkmaya değer mi?" diyerek takipçilerden tavsiye istedi.
Sosyal medyada bir itiraf sayfasına yazan bir kullanıcı, eşinin geçmişte kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini belirterek yaşadığı şoku anlattı. Paylaşımda "Susmalı mıyım, yuva yıkmaya değer mi?" sorusunu yönelten kullanıcı, gelen yorumlarla yeniden gündem oldu.
Paylaşımında, eşinin geçmişte arkadaşlarıyla gittiğini düşündüğü bir kampta başka kişilerle birlikte olduğunu ve kendisini aldattığını yeni öğrendiğini belirten kullanıcı, bu durumun kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Kullanıcı, bir yandan bunun geçmişte yaşanmış tek seferlik bir hata olabileceğini düşündüğünü, diğer yandan ise "acaba tekrar etti mi?" sorusunun aklını kurcaladığını belirtti. Eşinin şu an çocuklarıyla ilgilendiğini ifade eden kullanıcı, yaşadığı duygusal yükü dile getirerek takipçilerden görüş istedi.
Gönderi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar konunun mutlaka konuşulması gerektiğini savunurken, bazıları ise geçmişin tekrar gündeme getirilmesinin aile düzenini bozabileceğini öne sürdü.