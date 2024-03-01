Komisyondan geçen 8. Yargı Paketi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. 8. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni yargı paketi kabul edildi mi? soruları gündemde. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi mi ve ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. 8. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni yargı paketi kabul edildi mi? Detaylar haberimizdedir..

8. YARGI PAKETİ SON DURUM NEDİR?

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek. Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.

Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak. Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE TEKLİF İÇİNDE

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor. Teklif görüşmelerine bugün devam edilecek.

YENİ YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ Mİ?

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen 43 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi.