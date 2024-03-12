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8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler?

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Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları ve atamalar yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Resmi Gazete'nin 2724 sayılı yeni düzenlemesi ve kaymakam atamaları da gündeme geldi. Peki, 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete 12 Mart atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

SUÇ İŞLEYEN KİŞİ İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS

Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

TEMYİZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler?

DOSYA TAZMİNAT KOMİSYONU TARAFINDAN İNCELENECEK

Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilenler ile incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verilenlerin belirlenen süre içinde müracaat etmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesine imkan tanınıyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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