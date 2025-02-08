8 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var? 8 Şubat hangi diziler, filmler ve programlar var?
8 Şubat 2025'te TV'de hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Bugün ekranlarda eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar geniş bir yelpaze izleyicileri bekliyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi ve detaylar...
8 Şubat 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar büyük merak konusu. Peki, Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Şubat TV yayın akışı nedir? İşte, detaylar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)
11:40 – Yaşam Başka Yerde
12:00 – Dizi
16:00 – Cem Karaca
17:50 – Turgay Başyayla İle...
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)
12:45 – Bir Gece Masalı
16:00 – Kardelenler
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)
14:00 – İnci Taneleri
16:00 – Annem Ankara
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
23:15 – Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)
15:30 – Sandık Kokusu
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)
12:15 – Sen Ağlama İstanbul
14:45 – Dizi
16:45 – Sahipsizler
19:00 – Star Haber
20:00 – Kod 355
22:00 – Salur Kazan
TV8 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)
15:30 – Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 – O Ses Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)
15:45 – Kızıl Goncalar
16:45 – Şakir Paşa Ailesi
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Şakir Paşa Ailesi
22:30 – Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...