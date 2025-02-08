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8 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var? 8 Şubat hangi diziler, filmler ve programlar var?

8 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var? 8 Şubat hangi diziler, filmler ve programlar var?
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8 Şubat 2025'te TV'de hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Bugün ekranlarda eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar geniş bir yelpaze izleyicileri bekliyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi ve detaylar...

8 Şubat 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar büyük merak konusu. Peki, Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Şubat TV yayın akışı nedir? İşte, detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)

11:40 – Yaşam Başka Yerde

12:00 – Dizi

16:00 – Cem Karaca

17:50 – Turgay Başyayla İle...

19:00 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)

12:45 – Bir Gece Masalı

16:00 – Kardelenler

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)

14:00 – İnci Taneleri

16:00 – Annem Ankara

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Arka Sokaklar

23:15 – Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)

15:30 – Sandık Kokusu

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)

12:15 – Sen Ağlama İstanbul

14:45 – Dizi

16:45 – Sahipsizler

19:00 – Star Haber

20:00 – Kod 355

22:00 – Salur Kazan

TV8 YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)

15:30 – Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 – O Ses Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI (8 ŞUBAT)

15:45 – Kızıl Goncalar

16:45 – Şakir Paşa Ailesi

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Şakir Paşa Ailesi

22:30 – Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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