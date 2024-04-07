Dini bayramlarda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, eczaneler, banka ve borsa gibi birçok kurum kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanmasıyla öğrenciler ve velileri tatil planı için araştırmalara devam ediyor. Peki, 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı?

8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler 8 Nisan 2024 Pazartesi günü öğlene kadar mesai yapacak ve daha sonra resmi tatil başlayacak. Ancak Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle poliklinikler kapalı olacak. Yine de acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Dolayısıyla, Pazartesi günü hastaneler poliklinikler hariç açık olacak, ancak öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Acil durumlarda ise acil servislerden hizmet alınabilecek.

8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

8 Nisan itibarıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. ara tatiline giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına idari izin verdiğini duyurdu. Bu kapsamda, 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi bir buçuk günlük idari izin uygulanacak. Bu kararla birlikte, kamu çalışanları Salı günü için yarım gün ve Pazartesi günü için tam gün izin alacaklar. Özel sektörün de benzer bir yaklaşıma sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede, kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil fırsatı verilmiş olacak.