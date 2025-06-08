8 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı! Bayramda televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star
8 Haziran 2025 Pazar gününe ait TV yayın akışı açıklandı. Bayramda izleyicileri neler bekliyor? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 ve diğer kanallarda hangi programlar, filmler ve diziler var? İşte televizyon yayın akışı detayları...
8 Haziran 2025 TV yayın akışı, bayram tatilini evde geçirenler için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi ulusal kanallar, 8 Haziran 2025 TV yayın akışı kapsamında izleyicilere özel programlar, filmler ve diziler sunuyor. 8 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı! Bayramda televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yerli Sinema Kara Murat Fatih'in Fermanı
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
21:45 Password
23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı
02:00 Yargı
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi
08:00 Yerli Sinema Acele Koca Aranıyor
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
21:45 Yerli Sinema Köşeyi Gerzek Şaban
23:30 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
01:30 Yerli Sinema Köşeyi Gerzek Şaban
02:45 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir
04:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:15 Yerli Sinema Görevimiz Tatil
14:15 Bir Gece Masalı
17:10 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:30 Hayallerinin Peşinde
06:15 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:30 Gönül Dağı Kurban
03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli Sinema Salur Kazan: Zoraki Kahraman
01:30 Yerli Sinema Salur Kazan: Zoraki Kahraman
03:15 Kaderimin Oyunu
04:30 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
16:00 UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı Almanya-Fransa
20:00 Survivor All Star Gönüllüler
22:00 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı Portekiz-İspanya
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
14:30 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…
23:30 Çift Kişilik Oda
02:30 Adım Farah
04:30 Elkızı
06:00 Karagül