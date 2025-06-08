8 Haziran 2025 TV yayın akışı, bayram tatilini evde geçirenler için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi ulusal kanallar, 8 Haziran 2025 TV yayın akışı kapsamında izleyicilere özel programlar, filmler ve diziler sunuyor. 8 Haziran 2025 Pazar TV yayın akışı! Bayramda televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yerli Sinema Kara Murat Fatih'in Fermanı

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

21:45 Password

23:45 Yerli Sinema Gelin Halayı

02:00 Yargı

04:30 5N1K

05:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin hayat Bildiği Gibi

08:00 Yerli Sinema Acele Koca Aranıyor

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı

21:45 Yerli Sinema Köşeyi Gerzek Şaban

23:30 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı

01:30 Yerli Sinema Köşeyi Gerzek Şaban

02:45 Yerli Sinema Evlidir Ne Yapsa Yeridir

04:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:15 Yerli Sinema Görevimiz Tatil

14:15 Bir Gece Masalı

17:10 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:30 Hayallerinin Peşinde

06:15 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Gönül Dağı Kurban

03:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yerli Sinema Salur Kazan: Zoraki Kahraman

01:30 Yerli Sinema Salur Kazan: Zoraki Kahraman

03:15 Kaderimin Oyunu

04:30 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

16:00 UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı Almanya-Fransa

20:00 Survivor All Star Gönüllüler

22:00 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı Portekiz-İspanya

00:15 Gazete Magazin

04:00 Oynat Bakalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

14:30 Yasak Elma

16:00 Çift Kişilik Oda

19:00 Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat…Aşk…Adalet…

23:30 Çift Kişilik Oda

02:30 Adım Farah

04:30 Elkızı

06:00 Karagül