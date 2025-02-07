8 HAVA DURUMU | 8 Şubat Cumartesi Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Bursa'da yaşayanlar, 8 Şubat Cumartesi hava durumu tahminlerini merak ediyor. Hafta sonu plan yapacaklar için Bursa'da hava nasıl olacak? sorusu gündeme geliyor. Bursa hava durumu karla karışık yağmur ihtimali gösteriyor. Hafta sonu hava durumu değişkenlik gösterirken, pazartesi günü de yağışın devam etmesi bekleniyor. Peki, 8 Şubat Cumartesi Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da 8 Şubat 2025 Cumartesi günü hava durumu, plan yapacaklar için önemli bir konu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Cumartesi günü Bursa'da hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık en yüksek 7°C seviyesinde seyredecek.

Pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor ve sıcaklık yine 7°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 7-8°C aralığında değişirken, yağışlı hava etkisini sürdürecek. Pazartesi günü karla karışık yağmur, Salı günü ise bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu bilgiler ışığında, hafta sonu ve önümüzdeki günlerde dışarıda plan yapacakların hava koşullarını göz önünde bulundurmaları önerilir.

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BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Bursa'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: