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79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
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79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!

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79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında gerekli önlemlerin alınmasının maliyetinin sadece 1 milyon lira olduğu hesaplandı. Gecelik oda fiyatı 30 bin lira olan otelde bu fiyat oda başına sadece 6 bin lira maliyete denk geliyor.

Bolu Kartalkaya'daki yaşanan yangın faciasında 79 kişi hayatını kaybetti. Felaketin yankıları sürerken, otelde alınmayan önlemlerin maliyeti de gündeme geldi.

ODA BAŞINA 6 BİN TL MALİYET HAYAT KURTARACAKTI

Uzmanlar gecelik konaklama fiyatı ile kıyaslanınca yangın uyarı sistemlerinin maliyetinin çok düşük olduğunu söylüyor. Grand Kartalkaya otelinin 161 odasının toplam yangın uyarı sistemi maliyeti 1 milyon lirayı buluyor. Bu da oda başına 6 bin 210 lira maliyete karşılık geliyor. Bir günlük oda ücretinin ortalama 30 bin lira olduğu düşünülünce facianın önüne geçilmesi için harcanacak paranın ne kadar düşük olduğu da ortaya çıkıyor.

79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!

3 MİLYON TL'YE KADAR MALİYET

Hürriyet'te yer alan habere göre Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) bu ücretin bazı durumlarda 3 milyon liraya çıkabileceğini açıkladı. 12 kiloluk yangın tüplerinin maliyeti en fazla bin 200 TL.

Uyku sırasında çıkabilecek yangını önceden fark eden ikaz sistemleri ise 50 odalı bir otelde 50 bin TL ile 100 bin TL arasında iken 150'liden fazla odalı büyük otellerde 250 bin TL'yi buluyor.

79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!

YAĞMURLAMA SİSTEMİNİN MALİYETİ 150 BİN TL

Yağmurlama sistemlerinin (Sprinkler) maliyeti ise metrekarebaşına 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor. Bu da küçük otellerde 75 bin TL büyük otellerde ise 150 bin TL'lik bir maliyeti buluyor. Sistemin başarılı olabilmesiiçin otelin her noktasına kurulması gerekiyor. Yangın merdivenlerinin metrekare maliyeti ise 2025 yılında 4 bin 500 TL.

79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıVEFA:

Tren kazalar, maden kazaları, deprem, yangın, trafik kazaları, psikopat dolu caddeler vd... Bunlardan kurtulmanın bir tek maliyeti var. Işık değil karanlık ve kötülük saçan Ampulü, sandıkta patlatın gitsin. O zaman, Her şey çok güzel olacak!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Suriye haberlerinden ulkemize anca boyle olursa sira geliyor.millete 1 yildir suriye israil filistin okuttunuz

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Haber Yorumlarıaysun:

Sözün bittiği yerdeyiz, ülke olarak çok üzgünüz . Bazı şeyleri sonradan açıklamanın değeri yok.

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

o kadar can gittikten sonra istersen yangın söndürme cihazlarının maliyeti sıfır olsun, ne fayda. önemli olan insanları göreve getirirken liyakat önemli.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

amaç bir an önce milleti sömürmek olduğu için otele para harcamak ağır gelmiş.. a işte otel de gitti o kadar insan da öldü.. değer miydi !

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Haber YorumlarıAhmet Güzel:

böyle kazalar Pakistan Bangladeş Türkiye Hindistan gibi ülkelerde var bunların siyasetcileride duydum duymaz

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Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Yaşamın yaşamanın bu kadar pahalı ve zor olduğu, ölümün ise bir kadar ucuz ve basit olduğu, utanmaz,arlanmaz,ahlaksız yöneticilerin ise cirit attığı, ahlaksız bir ülkede yaşıyor,yaşamaya çalışıyoruz, daha 2024 yılında İstanbul maltepede 25 kişinin hayatına mal olan bir yangın faciası yaşadık, biz ders almak yerine daha ahlaksız olmaya devam ediyoruz, Konuşacak yazacak çok ağır cümleler var ama telaffuz etmem çok zor

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Deprem olur kolon yok, yangın olur merdiven yok, 79 can kaybı var tedbir yok. Türkiye'nin başı sağ olsun.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

ne paraci insanlarmis onu bile yapamamislar. insan bir kacis durumunu düsünmezmi, disariya merdiven yaptirmak okadarmi zor. ayip ya ayip

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Haber Yorumlarıufo:

para ve makam hırsı ülkemizi ve canlarımızı bitirdi

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