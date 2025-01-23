79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!

Bolu Kartalkaya'daki yaşanan yangın faciasında 79 kişi hayatını kaybetti. Felaketin yankıları sürerken, otelde alınmayan önlemlerin maliyeti de gündeme geldi.

ODA BAŞINA 6 BİN TL MALİYET HAYAT KURTARACAKTI

Uzmanlar gecelik konaklama fiyatı ile kıyaslanınca yangın uyarı sistemlerinin maliyetinin çok düşük olduğunu söylüyor. Grand Kartalkaya otelinin 161 odasının toplam yangın uyarı sistemi maliyeti 1 milyon lirayı buluyor. Bu da oda başına 6 bin 210 lira maliyete karşılık geliyor. Bir günlük oda ücretinin ortalama 30 bin lira olduğu düşünülünce facianın önüne geçilmesi için harcanacak paranın ne kadar düşük olduğu da ortaya çıkıyor.

3 MİLYON TL'YE KADAR MALİYET

Hürriyet'te yer alan habere göre Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) bu ücretin bazı durumlarda 3 milyon liraya çıkabileceğini açıkladı. 12 kiloluk yangın tüplerinin maliyeti en fazla bin 200 TL.

Uyku sırasında çıkabilecek yangını önceden fark eden ikaz sistemleri ise 50 odalı bir otelde 50 bin TL ile 100 bin TL arasında iken 150'liden fazla odalı büyük otellerde 250 bin TL'yi buluyor.

YAĞMURLAMA SİSTEMİNİN MALİYETİ 150 BİN TL

Yağmurlama sistemlerinin (Sprinkler) maliyeti ise metrekarebaşına 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor. Bu da küçük otellerde 75 bin TL büyük otellerde ise 150 bin TL'lik bir maliyeti buluyor. Sistemin başarılı olabilmesiiçin otelin her noktasına kurulması gerekiyor. Yangın merdivenlerinin metrekare maliyeti ise 2025 yılında 4 bin 500 TL.