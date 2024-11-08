7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü?

Berresu'nun vefatının ardından, ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi paylaşılmamakla birlikte, bulaşıcı bir hastalık şüphesi gündeme geldi. Bu iddialar, bölgede endişeye yol açarken, bazı velilerin bu durumdan etkilenerek çocuklarını okula göndermediği bildirildi. Berresu'nun neden öldüğü merak ediliyor. Peki, 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Detaylar haberimizde...

7 YAŞINDAKİ BERRESU'YA NE OLDU?

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Berresu Çelik, okuldaki bir günün ardından evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından önce Sincan Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kız, burada yapılan ilk müdahale sonrası Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çelik, hayatını kaybetti ve Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

Sözcü'nün haberine göre, Berresu Çelik'in annesi Sedef Çelik, "Bir gece içerisinde kızımın ölüm haberini aldık, 6 saat içerisinde ölüm haberini aldık. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. O gün okuldan geldi; evde hopladı, zıpladı, yemeğini yedi, suyunu içti, dersini yaptı, ne olduysa o gece yarısı oldu. 'Midem bulanıyor' diye koştu. Babası onu acilen Sincan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan durumu kötü olduğu için Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler, kanına karışmış diye. Evden çıktıktan sonra kızımızı görmedik. Kızımın bu ayın 19'unda doğum günü vardı, yapamayacağım, kızımın acısını yaşıyorum" dedi.