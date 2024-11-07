7 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 7 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 7 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 7 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

656 - Müslümanlar arasındaki ilk iç savaş olan Cemel Savaşı gerçekleşti.

1665 - Yaşayan en uzun ömürlü gazete, The London Gazette ilk kez yayımlandı.

1848 - Zachary Taylor ABD başkanı seçildi.

1892 - İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.

1893 - ABD'nin Colorado eyaletinde kadınlara oy verme hakkı tanındı.

1916 - Woodrow Wilson, ABD Başkanı seçildi.

1917 - Ekim Devrimi; Bolşevikler, Rusya'da iktidarı ele geçirdiler.

1917 - I. Dünya Savaşı: İngiliz kuvvetleri, Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

1918 - Grip salgını, Batı Samoa'ya yayıldı. Yıl sonuna dek 7.542 kişinin (nüfusun %20'si) ölümüne neden oldu.

1920 - Türk ordusu, Gümrü'yü ele geçirdi.

1921 - İtalya'da Mussolini, kendisini Ulusal Faşist Parti'si lideri ilan etti.

1929 - New York'ta Modern Sanatlar Müzesi açıldı.

1936 - Macar müzisyen Bela Bartok, Ankara Halkevi'nde konferans verdi.

1942 - Türk İnkılap Enstitüsü kuruldu.

1944 - Franklin Delano Roosevelt ABD Başkanlık seçimlerini dördüncü kez kazandı.

1953 - İstanbul Zeyrek Camii'nde Bizans döneminden kalma mozaikler bulundu.

1962 - Güney Afrika'da Mandela, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmek suçundan 5 yıl hapse mahkûm edildi.

1962 - Uluslararası Evlilik Oluru, En Düşük Evlilik Yaşı ve Evliliklerin Yazımı Sözleşmesi imzalandı. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı.

1963 - İlk yasal Grev, Bursa'da başladı. Bursa Belediyesi Otobüs İşletmesi'nde çalışan 222 işçi greve çıktı. İşçiler, Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası'na üyeydiler.

1964 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ömür boyu hapse mahkûm eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı affetti.

1972 - Richard Nixon ABD Başkanı seçildi.

1980 - Toplu suçlarda gözaltı süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.

1980 - Yayıncı İlhan Erdost, Mamak Askeri Cezaevi'nde, dayak sonucu öldü.

1982 - 1982 Anayasası için halk oylaması yapıldı. Anayasa, %91,37 "KABUL" oyuyla kabul edildi. Kenan Evren, Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı oldu.

1986 - Yönetmen Zeki Ökten'in Pehlivan filmi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ödülü'nü aldı.

1987 - Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba görevden alındı.

1988 - Cezaevlerinde yaklaşık bin kişinin bir süredir açlık grevi yaptığı açıklandı. Grev, tek tip elbise ve sevk zinciri takılması uygulamalarına karşı yapılıyordu.

1991 - Basketbol yıldızı Magic Johnson, HIV testinin pozitif çıkmasının ardından basketbolu bıraktığını açıkladı.

1996 - Nijerya Hava Yollarına ait Boeing-727 tipi bir yolcu uçağı Lagos'un 40 mil Güney Doğusunda bir laguna'ya düştü: 143 kişi öldü.

1999 - Yasemin Dalkılıç tüpsüz dalmada dünya rekoru kırdı (68 m).

2000 - ABD'de Başkanlık seçimleri yapıldı. Demokrat aday Al Gore, Cumhuriyetçi aday George W. Bush'tan daha fazla oy almasına rağmen, hayli tartışmalı bir belirsizlik döneminden sonra, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla, George W. Bush 12 Aralık 2000'de Başkan ilan edildi.

2001 - Ticari yolcu uçağı Concorde 15 ay aradan sonra uçuşlarına tekrar başladı.

2002 - Cebelitarık'ta yapılan referandumda, halkın yüzde 99'u Birleşik Krallık'ın sömürgesi Cebelitarık'ın egemenliğinin İspanya ile paylaşılmasına ilişkin öneriyi reddetti.

2003 - Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı MV Daulus, İzmir'in Alsancak Limanı'na geldi.

2007 - Jokela Lisesi saldırısı: 18 Yaşındaki Pekka-Eric Auvinen o günün sabahı okula yarı otomatik silahla girdi ve intihar etmeden önce 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı.

2017 - Türkiye İşçi Partisi, Erkan Baş önderliğinde kuruldu.

2020 - Koronavirüs salgını: Dünya genelinde doğrulanmış vaka sayısı 50 milyonu aştı.