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7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da hava nasıl olacak? Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri merak ediliyor. Ankara'nın günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

7 Kasım Perşembe günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 7 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 1-3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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