7 HAZİRAN YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, TRT, NOW
7 Haziran tarihinde hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, TRT, NOW gibi kanalların bugünkü yayın akışları hakkında bilgi arayan izleyiciler için detaylar haberimizde.
İzleyiciler7 Haziran Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusunun cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, 7 Haziran Cuma akşamı televizyonda neler var? 7 HAZİRAN YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, TRT, Now
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Sandık Kokusu
04:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Morbius (Yabancı Sinema)
22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:30 Morbius (Yabancı Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Çok Akustik
01:30 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
00:00 Orta Sayfa
01:45 Mucize Doktor
04:15 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
06:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:10 Sen Türkülerini Söyle
03:30 Gönül Dağı