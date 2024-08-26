7. ev neyi temsil eder? Astrolojide 7. ev konuları! Astrolojide 7. ev nedir, neyi simgeler?

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7. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 7. ev, bireyin dış dünyayla kurduğu ilişkileri, ortaklıkları ve evlilikleri simgeler. Bu ev, genellikle karşıt burcun etkisi altındadır ve kişisel bir kimlik oluşturma yerine, başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunulduğunu vurgular. 7. ev, bir anlamda "biz" bilincini temsil eder; burada tekil bir varoluş değil, karşılıklı etkileşimler söz konusudur. Bu evde yer alan gezegenler, bir kişinin evlilik, ortaklık ve genel ilişkilerde nasıl davrandığını, ne tür partnerleri çektiğini ve bu ilişkilerde ne tür dinamiklerin ortaya çıktığını belirler.

7. EV KONULARI

Evlilik ve uzun süreli ilişkiler

Ortaklıklar ve işbirlikleri

Yasal anlaşmalar ve sözleşmeler

Diplomasi ve uzlaşma yetenekleri

Açık düşmanlıklar ve rekabetler

Sosyal ilişkiler ve başkalarıyla etkileşim

7. EV KİMİN BURCU, 7. EVİN SAHİBİ KİM?

7. evin sahibi Terazi Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Venüs'tür.