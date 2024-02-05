Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Elbistan merkezli depremde, birçok çevre illerde hissedildi. 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Malatya, Gaziantep, Kilis, Adana ve Hatay gibi pek çok ilde büyük hasarlar meydana geldi. 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? Detaylar haberimizdedir...

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesinde veya Türkiye genelinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihini Valilik tarafından tatil ilan edilmesi için resmi bir talepte bulundu. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol'u ziyaret ederek, depremzedelerin durumu göz önüne alınarak tatil taleplerini iletti.