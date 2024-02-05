6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu?

6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aranıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Hatay'da felaketin yıl dönümünde eğitime 1 gün ara verildi. 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizdedir…

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay Valiliği, konuyla ilgili yaptığı duyuruda büyük afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini bildirdi. Buna göre kentte yarın (6 Şubat) okullarda eğitim ve öğretim yapılmayacak. Ancak, Kahramanmaraş'ta okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

YARIN (SALI) OKUL VAR MI, YOK MU?

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yarın Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi. Gelişmeyle ilgili Hatay Valiliği açıklamasında kentte eğitime 1 günlük ara verildiğini belirtti.