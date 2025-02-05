6 Şubat depremi ne zaman oldu? 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü?

6 Şubat depremi hangi illeri etkiledi? sorusunun cevabı ise oldukça geniş. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Kilis ve Elazığ olmak üzere toplam 11 il bu felaketten doğrudan etkilendi. Bu büyük felaketin ardından, binlerce bina yıkılırken 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 6 Şubat depremi bilançosu hakkında detaylar…

6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, tarihinin en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 9 saat arayla iki büyük sarsıntı şeklinde gerçekleşti. İlk deprem saat 04:17'de, 7.7 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci büyük deprem saat 13:24'te, 7.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Bu iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kilis ve Elazığ olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

6 Şubat depremlerinden 13 milyon kişi doğrudan etkilenirken 11 ilde en az 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti.