6 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 bu akşam hangi diziler var?

Kanal D, A Tv, Show Tv, Star Tv, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal televizyon kanalları, 6 Haziran TV yayın akışı kapsamında birbirinden farklı dizi, film ve programlara ev sahipliği yapıyor. 6 Haziran TV yayın akışı bilgileri sayesinde izleyiciler, favori dizilerini kaçırmadan izleme fırsatı bulabilecek. Peki, 6 Haziran TV yayın akışı listesinde neler var? Hangi kanalda hangi dizi saat kaçta başlıyor? İşte detaylı 6 Haziran TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşacak yapımlar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Emeklilik Planı

03:30 Aldatmak

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

22:50 Bağlılık Hasan

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 Çember: Sırlar Apartmanı

03:30 Yargı

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Çift Kişilik Oda

04:30 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çift Kişilik Oda

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bizim Köylü

22:30 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Cehennem Melekleri 2

02:00 Cehennem Melekleri 2

04:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Bizans Oyunları

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Ketenpere

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Kral Kaybederse

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

22:30 Aykut Enişte 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Teşkilat

17:40 Kaptan Pengu Ve...

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025