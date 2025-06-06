6 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 bu akşam hangi diziler var?
6 Haziran TV yayın akışı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Özellikle bayramın ilk günü olması sebebiyle evde vakit geçirecek olan vatandaşlar, "6 Haziran TV yayın akışı nasıl?" ve "Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorularına yanıt arıyor. Bugünün en dikkat çeken yapımları, kanal kanal yayın listeleriyle belli oldu.
Kanal D, A Tv, Show Tv, Star Tv, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal televizyon kanalları, 6 Haziran TV yayın akışı kapsamında birbirinden farklı dizi, film ve programlara ev sahipliği yapıyor. 6 Haziran TV yayın akışı bilgileri sayesinde izleyiciler, favori dizilerini kaçırmadan izleme fırsatı bulabilecek. Peki, 6 Haziran TV yayın akışı listesinde neler var? Hangi kanalda hangi dizi saat kaçta başlıyor? İşte detaylı 6 Haziran TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda izleyiciyle buluşacak yapımlar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Emeklilik Planı
03:30 Aldatmak
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
22:50 Bağlılık Hasan
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Çember: Sırlar Apartmanı
03:30 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Çift Kişilik Oda
04:30 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çift Kişilik Oda
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bizim Köylü
22:30 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Cehennem Melekleri 2
02:00 Cehennem Melekleri 2
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Bizans Oyunları
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Ketenpere
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Kral Kaybederse
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:30 Aykut Enişte 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:40 Kaptan Pengu Ve...
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025