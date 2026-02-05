Haberler

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 erkek çocuk annesi bir kadın, çocuklarının beşiğini yakarak kendisini unuttuklarını söyleyip yaşadığı yalnızlığa sitem etti; paylaşım sosyal medyada duygusal tepkilere neden oldu.

  • 6 erkek çocuk annesi bir kadın, çocuklarını büyüttüğü beşiği yaktı.
  • Kadın, çocuklarının kendisini terk ettiğini ve aramaz sormaz olduklarını belirtti.
  • Kadının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar anneye destek mesajları gönderdi.

6 erkek çocuk annesi bir kadının yaptığı paylaşım, sosyal medyada yürek burktu. Çocuklarını büyüttüğü beşiği ateşe veren kadın, duygusal bir sitemde bulundu.

"ÇOK UYKUSUZ GECE GEÇİRDİM AMA..."

Görüntülerde, yıllarca çocuklarını büyüttüğü beşiği yakan kadın, "Bu beşiğin yanında çok bekledim, çok uykusuz gece geçirdim ama çocuklarım beni terk ettiler. Aramaz sormaz oldular. Unuttular…" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı anneye destek mesajları gönderdi. Görüntüler, evlat–anne ilişkilerine dair toplumsal duyarlılık ve vefa tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Kadın haklı. Beşik 6 adet hayırsız evlat sallamış. Ben olsam bende yakardım. Ama şu bir gerçek. Cennetin kapıları anne baba rızası ile açılacak.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Abiler iyice cıvıttınız ama. Haber diye saçma sapan şeyleri sürüp duruyorsunuz önümüze. Ne değeri var şimdi bunun; haber mi bu? Kime ne yok efendim beşiği yakmış. Ne oldu, siz yazamaya üşenmiyorsunuz tamam ama okuyanın vaktine yazık.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Ateş:

Keşke benim anam hayatta olsaydi

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

anasının hayır duasını almayanın işi rast gitmez.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ister inanın ister inanmayın bende böyle bir beşikte altmış küsür yıl önce fatih haliç caddesinin ara sokağında gecekonduda büyümüştüm fare bebekken iki kere kulağımı ısırmıştı hala izi var o zamanlar buzdolabı televizyon toplu iğne ambulans yoktu çok şükür onlar geldi elimiz yüzümüz açıldı yirmi binlira aylıkla o zaman aldıklarımızın çeyreğini alamıyoruz tel dolap gazocağı çeşmeden su taşıma vardı daha uygar daha insandık komşuluk akrabalık vardı bunların yardımı sayesinde hepsini yitirdik

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan Göktaş 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan "Hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan Göktaş 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan "Hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş