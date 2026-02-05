6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
6 erkek çocuk annesi bir kadın, çocuklarının beşiğini yakarak kendisini unuttuklarını söyleyip yaşadığı yalnızlığa sitem etti; paylaşım sosyal medyada duygusal tepkilere neden oldu.
- 6 erkek çocuk annesi bir kadın, çocuklarını büyüttüğü beşiği yaktı.
- Kadın, çocuklarının kendisini terk ettiğini ve aramaz sormaz olduklarını belirtti.
- Kadının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar anneye destek mesajları gönderdi.
6 erkek çocuk annesi bir kadının yaptığı paylaşım, sosyal medyada yürek burktu. Çocuklarını büyüttüğü beşiği ateşe veren kadın, duygusal bir sitemde bulundu.
"ÇOK UYKUSUZ GECE GEÇİRDİM AMA..."
Görüntülerde, yıllarca çocuklarını büyüttüğü beşiği yakan kadın, "Bu beşiğin yanında çok bekledim, çok uykusuz gece geçirdim ama çocuklarım beni terk ettiler. Aramaz sormaz oldular. Unuttular…" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.
GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı anneye destek mesajları gönderdi. Görüntüler, evlat–anne ilişkilerine dair toplumsal duyarlılık ve vefa tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.