6 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 6 Ağustos Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 6 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

6 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

00:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

03:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

08:00 Kahvaltı Haberleri

20:00 Beyaz Saray Düştü (Yabancı Sinema)

22:45 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:50 Ateş Kuşları

03:30 Kaçak

05:30 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Mavi Boncuk (Yerli Sinema)

22:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

00:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

Yaz 15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Çeyrek Final Karşılaşması "Çin-Türkiye"

11:30 Kasaba Doktoru

14:10 Seksenler

15:10 Göndül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Son Şans (Yabancı Sinema)

22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:10 Son Şans (Yabancı Sinema)

03:00 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

12:30 Kiraz Mevsimi

14:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI