6 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 6 Ağustos Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
6 Ağustos Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 6 Ağustos yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 6 Ağustos Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
6 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Güzel Günler
- 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Sandık Kokusu
- 15:00 Bahar
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
- 21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
- 00:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
- 01:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
- 03:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Sen Anlat Karadeniz
- 13:00 atv Gün Ortası
- 07:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 20:00 Beyaz Saray Düştü (Yabancı Sinema)
- 22:45 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
- 00:50 Ateş Kuşları
- 03:30 Kaçak
- 05:30 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İki Aile
- 09:00 Sefirin Kızı
- 11:00 Aramızda Kalsın
- 13:30 Kiralık Aşk
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Mavi Boncuk (Yerli Sinema)
- 22:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
- 00:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
- 02:00 İstanbullu Gelin
- 04:00 Kiralık Aşk
- 05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 09:45 MasterChef Türkiye
- 13:45 Gazete Magazin Yaz
- 15:45 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 MasterChef Türkiye
- 02:30 Gazete Magazin Yaz
- 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 06:00 Şehirden Uzakta
- 10:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Çeyrek Final Karşılaşması "Çin-Türkiye"
- 11:30 Kasaba Doktoru
- 14:10 Seksenler
- 15:10 Göndül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:50 İddiaların Aksine
- 20:00 Son Şans (Yabancı Sinema)
- 22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 01:10 Son Şans (Yabancı Sinema)
- 03:00 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Aşk Mantık İntikam
- 12:30 Kiraz Mevsimi
- 14:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
- 16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Tolgshow Filtresiz
- 00:00 İlk Buluşma
- 02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 04:30 Son Yaz
- 06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Password
- 23:45 Yalan
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Ya Çok Seversen