6 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

Günün Resmî Gazetesi'nde öne çıkan başlıklar arasında yasama bölümündeki kanunlar, yürütme ve idareye yönelik atamalar ve kararlar, yargı bölümü düzenlemeleri ile resmi ilanlar bulunuyor. 6 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'yi detaylı incelemek isteyenler için PDF indirme seçeneği de mevcut.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 1992 Uluslararası Şeker Anlaşmasına İlişkin Olarak 26 Kasım 2021 Tarihinde Kabul Edilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10361)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10362)

–– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10363)

–– 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kâğıtlara Ait Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10364)

–– Samsun İli, Atakum, İlkadım, 19 Mayıs ve Tekkeköy İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10365)

–– Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10366)

–– Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması Amacıyla, Proje Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10367)

–– Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Çayırbaşı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10368)

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sıfır Atık Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10369)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10370, 10371, 10372, 10373, 10374)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344)

YÖNETMELİKLER

–– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10375)

–– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/6)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/7)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

