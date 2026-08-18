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5. Watsons Gençlik Festivali’nde Eğlence ve Müzik Bir Arada!

5. Watsons Gençlik Festivali’nde Eğlence ve Müzik Bir Arada!
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Watsons Türkiye’nin gençlerle kurduğu güçlü bağı pekiştirdiği Watsons Gençlik Festivali, bu yıl beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 19 Eylül’de gerçekleşecek festivalde Hande Yener, Dolu Kadehi Ters Tut ve Tuana sahne alırken; gün boyunca ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak etkinlikler, unutulmaz marka deneyimleri ve birbirinden özel sürprizlerle festival alanında hareket hiç durmayacak.

Watsons Gençlik Festivali, beşinci yılında da müzikten bakıma, eğlenceden farklı marka deneyimlerine uzanan içeriğiyle gençlere dolu dolu bir festival deneyimi sunmaya hazırlanıyor. 19 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek festival, müzik ve eğlencenin yanı sıra gün boyunca keşfedilebilecek pek çok farklı deneyimi bir araya getirecek.

Festivalin Ritmi Sevilen İsimlerle Yükselecek

Watsons Gençlik Festivali’nin sahnesinde bu yıl farklı müzik tarzlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden isimler yer alacak. Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener, alternatif müziğin başarılı gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut ve özellikle genç kuşağın yakından takip ettiği Tuana, festivalde müzikseverlerle buluşacak.

15 yılı aşkın süredir Kore güzellik dünyasının sevilen markalarını müşterileriyle buluşturan Watsons Türkiye, bu deneyimini festival sahnesine de taşıyor. 5. Watsons Gençlik Festivali’nin açılışı, Kore pop kültürünün enerjisini yansıtan özel bir K-Pop dans şovuyla yapılacak.

Müziğin Ötesinde Festival Deneyimi

Konserlerin yanı sıra festival alanında kurulacak marka stantları, oyunlar, yarışmalar ve sürpriz aktiviteler sayesinde ziyaretçiler gün boyu festivalin keyfini çıkarabilecek. Marka stantlarındaki etkinliklere katılanlar orijinal boy ürünler kazanma fırsatı yakalarken, festival alanında kurulacak Watsons mağazasını ziyaret edenler de güzellik ve kişisel bakım dünyasındaki yenilikleri yakından inceleyebilecekler.

5. Watsons Gençlik Festivali İçin Biletler Satışta

19 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek 5. Watsons Gençlik Festivali biletleri Biletix ve Bubilet üzerinden satışa sunulurken, etkinliğe ilişkin güncel bilgilere www.watsonsgenclikfestivali.com adresi ve @watsonsgenclikfestivali Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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