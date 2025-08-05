5'te 3'ü kırmızı, 10'da 1'i sarı, kalanı pembe olmak üzere eşine her doğum gününde 30, evlilik yıl dönümünde 50, Sevgililer Günü'nde 20 gül alan..

Yeni bölümde yer alan sorular, izleyicide büyük bir merak duygusu yaratıyor. Yarışmacının kararını bekleyen izleyiciler, bir yandan da kendi bilgi düzeylerini sınayarak cevabı araştırıyor. Keyifli ve öğretici bir deneyim sunan Güven Bana, ekran başındakilerin kendilerini yarışmacının yerinde hayal etmelerine olanak tanıyor. Peki,5'te3'ü kırmızı, 10'da 1'i sarı, kalanı pembe olmak üzere eşine her doğum gününde 30, evlilik yıl dönümünde 50, Sevgililer Günü'nde 20 gül alan biri 1 yılda kaç gül almış olur?

5'TE 3'Ü KIRMIZI, 10'DA 1'İ SARI, KALANI PEMBE OLMAK ÜZERE EŞİNE HER DOĞUM GÜNÜNDE 30, EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE 50, SEVGİLİELR GÜNÜ'NDE 20 GÜL ALAN BİRİ 1 YILDA KAÇ GÜL ALMIŞ OLUR?

A: 40 pembe, 10 sarı, 50 kırmızı

B: 60 kırmızı, 35 pembe, 5 sarı

C: 10 sarı, 60 kırmızı, 30 pembe

D: 65 kırmızı, 10 sarı, 25 pembe

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılarak güven ve strateji temelli farklı bir yarışma konsepti sunuyor. Yarışmanın temel unsurları şöyle şekilleniyor: Daha önce hiç karşılaşmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya geliyor ve 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Katılımcılar, bilgi sorularına verdikleri doğru cevaplarla ödül havuzunu genişletiyor. Her doğru cevap, kasadaki para miktarını artırıyor.

Yarışmanın en kritik yönü ise güven faktörü. Yarışmacılar belirli anlarda butona basarak yarışmadan çekilip, mevcut ödülün tamamını tek başına alabiliyor. Bu tercih, diğer yarışmacının eli boş kalmasına neden oluyor. Yarışmacılar isterlerse karşılıklı güvenle yola devam edip ödülü paylaşmayı da seçebiliyor. Bu karar anı, yarışmanın en yüksek gerilimli anlarını oluşturuyor. Ayrıca yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor ve onların tepkileri, programın duygusal yoğunluğunu artırıyor.

Güven Bana'da sadece bilgi değil, aynı zamanda karşı tarafa duyulan güven ve doğru zamanda yapılan stratejik hamleler belirleyici rol oynuyor.