5. sınıf şube belirleme kura çekimi! 5. sınıf şube sorgulama nasıl, nereden yapılır?

5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve aileleri, yeni eğitim yılı öncesinde şube belirleme kura sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Veliler, çocuklarının hangi sınıfta ve hangi öğretmenle eğitim göreceğini öğrenmek için açıklanacak sonuçları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden duyuracağı bu bilgiler, öğrencilerin yeni döneme hazırlıklı başlaması açısından büyük önem taşıyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025-2026 MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında, hem 1. sınıf hem de 5. sınıf öğrencilerinin kura işlemleri 28-30 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar velilere e-Okul sistemi üzerinden bildirilmişti. Bu yıl da benzer tarihlerde kura sürecinin yürütülmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, kura çekimlerini e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf şekilde gerçekleştiriyor. Böylece, okul idarecileri ve öğretmenlerin kura sürecine müdahalesi engellenerek, öğrenciler arasında adaletli ve dengeli bir yerleştirme sağlanıyor.

2025 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura işlemleri tamamlandıktan sonra, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden velilerin erişimine açılması bekleniyor. Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının hangi sınıfa ve hangi öğretmene atanmış olduğunu kolaylıkla öğrenebilecek. Sonuçların, okullar açılmadan önce açıklanması planlandığından, velilerin bu süreci dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı en güvenilir kaynaklar olacak.

1. SINIF VE 5. SINIF KURA ÇEKİMİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Okul yönetimleri tarafından yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, veliler çocuklarının sınıf bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden erişim sağlayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Okul şifresi ile sisteme giriş yapan veliler, çocuklarının hangi sınıfa ve hangi öğretmene atanmış olduğunu kolaylıkla öğrenebiliyor. Bu dijital platform, öğrenci ve velilere hızlı ve güvenilir bilgi sunarak okul sürecinin daha şeffaf olmasını sağlıyor.

Özellikle okul açılışına yaklaşırken, velilerin yoğun ilgi gösterdiği e-Okul üzerinden yapılan sorgulamalar, eğitim yılı başlamadan önce ailelerin planlama yapmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, MEB tarafından duyurulan tarihler doğrultusunda sonuçların e-Okul üzerinden yayımlanması, sürecin adil ve düzenli ilerlemesini destekliyor.

1. SINIFLAR İÇİN OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde en çok merak edilen sorulardan biri, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin okula ne zaman başlayacağıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, birinci sınıf öğrencileri için okullar 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum haftası kapsamında açılacak. Bu süre zarfında öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına alışma fırsatı bulacak; eğitim hayatına geçiş süreci daha rahat ve sorunsuz gerçekleşecek. Velilerin de katılımıyla gerçekleşen bu uyum dönemi, çocukların eğitim yolculuğuna sağlam ve destekleyici bir başlangıç yapmasını hedefliyor.