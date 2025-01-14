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5. sınıf karne görüşleri 2025!

5. sınıf karne görüşleri 2025!
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Takdir teşekkür hesaplama 2025 araştırmaları hız kazandı. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 1. dönemi 17 Ocak Cuma günü sona erecek. İşte, 5. sınıf karne görüşleri 2025!

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 1. dönemi sona eriyor. Son ders zili 17 Ocak Cuma günü çalacak ve böylece ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci 15 tatile çıkacak. İşe, 5. sınıf karne görüşleri!

5. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ!

Bu dönemde öğrencim, derslere gereken ilgiyi ve çabayı göstermemiştir. Konuları anlamakta güçlük çektiği için ekstra desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.

Öğrencim, derslere katılımını artırmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Başarıyı artırabilmesi için daha fazla çalışma yapması gerekmektedir.

Öğrencim, bu dönemde beklentilerin altında bir başarı göstermiştir. Başarıyı artırabilmesi için daha düzenli çalışması ve eksik konularda yardımcı olmasi gerekmektedir.

Öğrencim, derslerde sıkça dikkat dağınıklığı yaşamaktadır. Başarıyı arttırabilmesi için daha fazla odaklanma ve düzenli çalışma alışkanlıkları geliştirmesi önemlidir.

Öğrencim, derslere karşı ilgisiz ve isteksiz bir tutum sergilemiştir. Gelecek dönem başarı sağlamak için daha fazla motivasyona ihtiyaç duymaktadır.

Bu dönemde öğrencim, derslerde yeterli başarıyı gösterememiştir. Kendini geliştirebilmesi için ödevleri zamanında tamamlaması ve ders dışı çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir.

Öğrencim, sık sık dersleri ihmal etmekte ve bu da başarısını olumsuz etkilemektedir. Başarıyı artırabilmesi için ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmesi gerekmektedir.

Öğrencim, bu dönemdeki başarısız performansını düzeltmek için daha fazla çaba sarf etmelidir. Eksik konuları belirleyip düzenli çalışarak başarıyı artırması mümkündür.

Öğrencim, bu dönemde derslerde zorluk yaşamış ve yeterli başarıyı gösterememiştir. Kendisinden beklentimi karşılamak için daha disiplinli ve düzenli bir çalışma alışkanlığı geliştirmelidir.

Seninle her gün yeni bir şeyler öğrenmek çok eğlenceliydi. Göstermiş olduğun çaba ve heves, her konuda ilerlemene yardımcı oldu. Gelecek yıl daha da başarılı olacağına inanıyorum!

Derslerde gösterdiğin dikkat ve çaba çok takdire şayan. Bazen zorlanabilirsin ama unutmamalısın ki her zor an seni daha güçlü yapar. Gelecek yıl seni daha büyük başarılar bekliyor!

Bu yıl çok şey öğrendin ve çok büyüdün! Hem arkadaşlarınla hem de öğretmenlerinle olan güzel ilişkilerin sınıfımızı daha da özel kıldı. Göstermiş olduğun sabır ve azim için seni tebrik ediyorum.

Her gün ne kadar çok şey öğrendiğini görmek, senin ne kadar özel bir öğrenci olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem eğlendik hem de çok şey öğrendik. Gelecek yıl daha çok keşfedeceğiz!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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