5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

İstanbul'dan aldığı otomobiliyle Afyonkarahisar'a gelmek için yola çıkan bir kişi kent girişinde kabusu yaşarken, şahsın 5 saat önce aldığı otomobili çıkan yangın sonrası hurdaya döndü.

SADECE 5 SAAT ÖNCE ALMIŞTI

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi gittiği İstanbul'da otomobil alarak Afyonkarahisar'a dönmek istedi. Şahıs yaklaşık 5 saat önce aldığı otomobille Yaylabağı beldesine geldiği esnada araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İfade üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık yarım saat sonra araçta çıkan yangını söndürdü. Olayın ardından araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

KAMERAYA YANSIYAN DİYALOGLAR ÜZDÜ

Yangın esnasında amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerdeki konuşmalar ise duyanları üzdü. Konuşmalarda yanan aracın sahibinin aracı henüz birkaç saat önce İstanbul'dan yeni aldığını ve Afyonkarahisar'a gelirken yolda yangının çıktığı şeklinde diyalogların yaşandığı duyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı